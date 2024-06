Al voto la signora Rosetta, la centenaria di Cassano Jonio che crede nel futuro

il personaggio

CASSANO JONIO In un periodo storico in cui si parla sempre più di antipolitica e di anni in cui si assiste a veri e propri crolli dei dati dell’affluenza alle urne, un importante esempio e testimonianza arriva oggi dalla signora Rosetta Ierovante, di Cassano Jonio. L’anziana, che è diventata centenaria da pochi giorni, infatti, ha contattato il sindaco Giovanni Papasso per essere accompagnata alle urne vista la difficoltà incontrata per recarvisi in altro modo. Un invito accettato di buon grado dal sindaco Papasso che si è recato a casa dalla signora per prelevarla e accompagnarla al proprio seggio (il numero 6) per espletare il proprio diritto al voto. Insieme alla signora presenti anche i figli della signora Cenzino e Aldo. “Il voto – ha commentato il sindaco – è un diritto sacrosanto, una conquista che non bisogna mai sottovalutare. Una vittoria arrivata dopo anni di lotte e che ha lasciato anche tanti morti sul campo. Ringrazio la signora Rosetta per la chiamata e per la richiesta che mi ha fatto stamattina e che mi ha reso felice sia per la fiducia riposta in me e nel ruolo che ricopro sia, soprattutto, perché spero che nonna Rosetta possa rappresentare un esempio per tutte le nuove generazioni perché come diceva Paolo Borsellino, con una frase forse troppo spesso abusata al giorno d’oggi, il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. E Rosetta è il simbolo più lampante di questa voglia di poter esercitare il proprio diritto anche a cento anni d’età. Bisogna andare a votare, andiamoci tutti, per cambiare il destino nostro, dell’Italia e dell’Europa”. Quella di Rosetta Ierovante è un’altra testimonianza di senso civico in Calabria dopo quella del vibonese Antonio Santelli, anch’egli ultra-centenario.

