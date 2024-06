Roma, svaligiata la gioielleria Bulgari in via Condotti

il fatto

ROMA Sarebbero almeno tre i componenti della banda del buco che, questa notte, hanno messo a segno un colpo nella gioielleria Bulgari in via Condotti a Roma. Lo hanno stabilito gli investigatori della polizia esaminando alcune immagini registrate dalle telecamere di sicurezza interna al locale. Il gruppo di malviventi ha realizzato un buco nel pavimento di uno dei locali della gioielleria per entrare e rubare i gioielli contenuti in alcune delle teche esposte all’interno per poi fuggire con un bottino di circa mezzo milione di euro. Per arrivare nel punto in cui hanno scavato il buco, e poi per fuggire, i ladri sono passati anche per un tratto di rete fognaria che, gli investigatori, hanno battuto per cercare elementi utili all’indagine.

