Amministrative, il dato definitivo dell’affluenza nei grandi comuni calabresi

i numeri e le percentuali

LAMEZIA TERME Alle 23 il dato dell’affluenza al voto è definitivo: in Italia si è recato alle urne meno del 50% degli aventi diritto. Per quanto riguarda le Comunali la percentuale degli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne in Calabria sfiora il 59%. A livello provinciale, in testa Catanzaro (66,3%), a seguire Vibo Valentia (61%), Reggio (59,8%), Cosenza (57,6%) e Crotone (54,85%).

Nei grandi comuni calabresi, a Vibo Valentia si è recato alle urne il 66,58%, a Corigliano Rossano il 59,2%, a Gioia Tauro il 63,2%. Infine a Montalto Uffugo ha votato il 61,36%. (redazione@corrierecal.it)