Europee, Meloni: «Gli italiani ci chiedono di andare avanti»

il voto

«Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella. Dopo due anni di governo nella peggiore situazione possibile il voto ci ha detto non speriamo che voi siate ma voi siete». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche presidente di Fdi e candidata capolista in tutte le circoscrizioni, commentando le elezioni europee al comitato elettorale del partito. «L’Italia si presenta al G7 e in Europa con il governo più forte di tutti, è una soddisfazione e anche una grande responsabilità», ha detto ancora. «Voglio dire grazie a quella maggioranza di italiani che ha continuato a scegliere Fdi e il centrodestra – ha aggiunto Meloni – sono orgogliosa del risultato anche di Forza Italia e della Lega, che la maggioranza che governa questa Nazione sia riuscita a crescere insieme. È un messaggio che arriva dagli italiani, ‘andate avanti’ e fatelo con maggiore determinazione se possibile». Meloni ha poi aggiunto: «Il sistema sta diventando di nuovo bipolare, è una buona notizia, ci sono visioni che si contrappongono e su cui si chiede ai cittadini da che parte stanno. oggi ci hanno detto che stanno dalla nostra parte».