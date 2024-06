Europee, Noi Moderati Calabria: «Soddisfatti per l’affermazione di Riccardo Rosa»

le elezioni

A risultati ormai definitivi, in casa Noi Moderati Calabria si respira un’aria di soddisfazione. Pino Galati, commissario regionale del partito guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e Saverio Romano, di cui lo stesso politico calabrese è anche vice presidente nazionale vicario, ha voluto sottolineare l’apporto positivo che nella circoscrizione Meridionale e nelle Isole – soprattutto in Calabria e in Sicilia – Noi Moderati ha saputo dare alla lista “Forza Italia – Noi Moderati”.

«Un dato importante quello di Noi Moderati, rappresentato nella circoscrizione meridionale da Riccardo Rosa e nelle Isole da Massimo Dell’Utri – sottolinea Galati – che non solo ha consentito di irrobustire la lista “Forza Italia – Noi Moderati” come la quarta forza del Paese ad un tiro di schioppo dal Movimento 5 stelle, ma ha contributo a rafforzare l’area moderata in seno al Partito Popolare Europeo».

Galati ringrazia «i dirigenti di oggi e di ieri e tutti gli amici che hanno fin da subito creduto nel nostro progetto e che hanno voluto ribadire la loro fiducia nelle urne. Infine un augurio di buon lavoro a Giusi Princi che siamo certi saprà rappresentare al meglio i bisogni e le istanze del popolo calabrese nell’assise europea. Noi Moderati invece – conclude Galati – ripartirà, con più energia, da questi risultati per guardare ai delusi che oggi non si ritrovano nelle idee di nessun partito, una sfida importante a cui non ci tireremo indietro e che proveremo a vincere con la forza dei nostri valori ed il coraggio delle nostre idee».