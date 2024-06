Maltrattavano i 4 figli minori, divieto di avvicinamento per una coppia nel Reggino

il fatto

VILLA SAN GIOVANNI Un divieto di avvicinamento ai loro quattro figli minori per maltrattamenti è stato notificato dai carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni ad una coppia di extracomunitari, un gambiano di 44 anni e la compagna nigeriana di 32. I provvedimenti sono stati eseguiti a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura di Reggio Calabria e avviata dopo una segnalazione pervenuta dall’istituto scolastico frequentato da uno dei figli della coppia. I carabinieri hanno avviato una serie di attività investigative che avrebbero consentito di delineare un quadro completo della vita quotidiana all’interno del nucleo familiare e, quindi, di riscontrare numerosi episodi di maltrattamento vissuti dai piccoli, nei confronti dei quali entrambi i genitori si sarebbero mostrati come dei veri e propri padroni. I bambini, con l’ausilio dei servizi sociali del Comune di Villa San Giovanni, sono ospitati in strutture protette.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato