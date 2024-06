Von der Leyen esulta: abbiamo vinto, noi siamo la stabilità

elezioni in europa

BRUXELLES “Abbiamo vinto le elezioni. Siamo primo partito e siamo ancora di stabilità”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, spitzenkandidat del Ppe. “Da domani inizieremo il confronto con i principali partiti della piattaforma con cui abbiamo lavorato in questi cinque anni, S&d e Renew”, aggiunge von der Leyen. “Ho sempre detto che lavoro per un’ampia maggioranza per un’Europa forte. E le condizioni che sia pro-Ue, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto”, ha evidenziato. “Da domani comincerò a lavorare per costruire i ponti necessari per costruire questa maggioranza. Sono fiduciosa di avere sostegno per il secondo mandato ma bisogna lavorare duramente”, ha aggiunto.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato