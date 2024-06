Europee, la squadra calabrese di Forza Italia fa il punto: «Uniti nell’apparenza e nella sostanza»

la conferenza stampa

REGGIO CALABRIA «Siamo una squadra unita nell’apparenza e nella sostanza». Lo ha rimarcato il coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro nel corso della conferenza stampa indetta per analizzare il voto europeo. La squadra calabrese al completo del partito si è riunita a Reggio Calabria nella sede del coordinamento regionale. Accanto a Cannizzaro e al presidente della Regione e vicesegretario nazionale degli azzurri Roberto Occhiuto, la vicepresidente e neo eurodeputata Giusi Princi, e tutti gli esponenti di spicco del partito in Calabria, tra cui Gianluca Gallo, Antonello Talerico, Sergio Ferrari, Giuseppe Mangialavori, Rosaria Succurro, Giovanni Arruzzolo, Rosario Varì.

Cannizzaro

Il bilancio del risultato europeo si è aperto con un elenco di numeri che, ha sottolineato Cannizzaro, «attestano il successo di Forza Italia in Calabria. La Calabria nella sua interezza con i suoi voti ha eletto Giusi Princi. Reggio Calabria è una delle province più azzurre d’Italia». «Registriamo il successo del partito – ha aggiunto il coordinatore regionale – anche nelle sfide comunali. A Corigliano Rossano, l’unica sconfitta che registriamo in Calabria, ma lì siamo arrivati in ritardo», ha detto Cannizzaro parlando della candidatura di Pasqualina Straface contro il sindaco Flavio Stasi.

E parlando ancora di comunali Cannizzaro si è sbilanciato su Reggio Calabria e pensando al futuro ha detto: «Nel momento in cui verrà scelto il candidato a sindaco di Reggio Calabria non ce lo faremo scegliere». Parlando poi del lavoro di Roberto Occhiuto alla guida della Regione, Cannizzaro ha aggiunto: «La Calabria in due anni ha riscoperto le proprie potenzialità, è riuscita a rialzare la testa grazie a questa classe dirigente».

Occhiuto

«Spero di rendere ancora orgogliosa questa squadra che mi rende davvero orgoglioso», ha detto Occhiuto che ha ringraziato la vicepresidente Princi e ha messo in risalto la qualità della scelta con cui sono state affrontate le Europee: «Andiamo avanti con rinnovato impegno». L’elezione di Princi inevitabilmente la porterà lontano dalla Regione, sul futuro della vicepresidenza Occhiuto ha detto: «Subito dopo la proclamazione di Giusi Princi all’Europarlamento individuerò un altro assessore e darò a uno di loro l’incarico di vicepresidente. Ci sto riflettendo. Vorrei usare anche questa opportunità per liberarmi di alcune deleghe. Per fare questo devo avere in mente i profili giusti, chiaramente ne parlerò con i partiti della nostra coalizione, Fratelli d’Italia e Lega. Farò una valutazione preventiva di quelli che saranno gli assetti della giunta».

Princi

Si è detta orgoglia ed emozionata Giusi Princi: «Mi sembra strano essere chiamata onorevole, devo ancora realizzare perché è stata davvero tanta l’emozione in queste ore. Mi dispiace lasciare la vicepresidenza e questo presidente che mi ha fatto capire quanto la politica della concretezza e del fare sia apprezzata dalla Calabria». «In campagna elettorale – ha concluso Princi – abbiamo parlato di temi che ci vedranno protagonisti in Europa e che interesseranno da vicino la Calabria». (m.ripolo@corrierecal.it)

