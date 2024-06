In caserma col cadavere della moglie uccisa nel furgone

il fatto

MODENA Si è presentato durante la scorsa notte al comando dei Carabinieri di Modena dicendo di aver trasportato il cadavere della moglie, 40enne, nel proprio furgone, parcheggiato fuori dalla caserma. Si tratta di un 48enne, un uomo italiano, arrestato in flagranza o quasi per omicidio aggravato. Lo segnala la Procura di Modena, in una nota diffusa dall’Arma. Il corpo della donna, una signora di origini russe, è stato trovato rannicchiato nel baule del mezzo. Aveva il capo coperto da un sacchetto nero: tolto quest’ultimo, è emerso che alla donna era stato stretto il collo con una cintura. L’uomo si trova in carcere a Modena, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. È emerso che la 40enne aveva chiesto al Tribunale di Innsbruck la regolamentazione dell’affidamento prevalente dei figli minori e il diritto di visita: era stata stabilita la collocazione dei due figli minorenni in casa della madre, con diritto di visita del padre. L’uomo, da gennaio, aveva invece fatto ricorso in Tribunale a Modena per separazione giudiziale con addebito a carico della donna, contestando il provvedimento austriaco. Fino a maggio, tuttavia, il Tribunale modenese non se nera occupato, rispetto la decisione del giudice comunitario straniero. A febbraio la donna aveva fatto istanza a Innsbruck per l’affidamento esclusivo dei due figli.

