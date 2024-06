Autonomia, il centrodestra “blinda” la legge. Barelli: Fi voterà sì

il punto politico

ROMA Lega e Fratelli d’Italia “blindano” il Ddl sull’autonomia differenziata, e anche da Forza Italia arrivano segnali in questa direzione. “Gli accordi vanno rispettati, abbiamo raccolto al Senato diverse indicazioni venute dai partiti alleati con ampie garanzie sui Lep. Ora la legge va approvata in via definitiva alla Camera, il Paese aspetta l’attuazione dell’autonomia dal referendum costituzionale del 2001, sono 23 anni, per la Lega si è atteso abbastanza”: così oggi il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha replicato a chi gli ha chiesto dei dubbi espressi, anche in un’intervista al Corriere della Sera, dal governatore azzurro Roberto Occhiuto sulla riforma. “Il provvedimento va bene così com’è. E’ stato all’esame delle forze politiche di maggioranza e opposizione per diversi mesi e se ne parla da anni. Non ci sono cambiamenti da introdurre. Occhiuto fa parte di Forza Italia e quel partito aveva qualche dubbio, poteva dirlo in Commissione o in fase emendativa, non lo ha fatto e quindi va bene così”, dichiara a sua volta Manlio Messina, vice-capogruppo vicario alla Camera di Fratelli d’Italia, intervistato da Affaritaliani.it, rispondendo così ai dubbi espressi questa mattina dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sull’autonomia regionale differenziata (“Manca la necessaria serenità, la riforma va migliorata”). “La settimana prossima il testo verrà approvato dalla Camera senza alcun cambiamento rispetto al Senato e quindi sarà legge dello Stato”, ha aggiunto Messina: “Poi ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e partiranno i decreti attuativi che saranno diversi”, dopodiché – ha spiegato sempre il vice-capogruppo di FdI a Montecitorio – “inizieranno le richieste delle regioni e la trattativa tra il governo e le singole regioni sulle materie da delegare agli enti locali. Per i tempi certamente il ministro Calderoli può essere più preciso, ma ritengo che per fine anno l’autonomia regionale possa essere effettivamente in vigore”. Infine, ecco Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ai microfoni del Tg3: “I colleghi che hanno risposto in modo violento alle provocazioni delle opposizioni, hanno sbagliato e sono passati dalla parte del torto. Forza Italia voterà a favore del provvedimento riguardante l’autonomia differenziata, dal momento che – ha sostenuto Barelli – il governo ha confermato che saranno garantiti uguali servizi e prospettive ai cittadini delle regioni del nord e ai cittadini delle regioni del sud”.

Tajani e Barelli

