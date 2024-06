Calabria, Tajani il più votato in termini percentuali di preferenze di tutto il paese

il commento

LAMEZIA TERME «In Calabria il nostro Segretario nazionale Antonio Tajani ha incassato 45mila voti, dato che, in termini percentuali, è il più alto tra tutte le Regioni d’Italia. L’11,5% di tutti i voti che Antonio ha preso alle europee arrivano dalla Calabria, regione nella quale hanno votato 705mila cittadini, con un tasso di partecipazione del 40%.» A dirlo è Francesco Cannizzaro, Coordinatore regionale della Calabria e Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera, analizzando il voto europeo.

«Con il Presidente Roberto Occhiuto e tutta la squadra di Forza Italia Calabria ci eravamo prefissati questo ambizioso obiettivo sin dalla fase congressuale del Partito, a gennaio, annunciandolo con convinzione in tempi non sospetti. Quindi siamo due volte soddisfatti di questo importante risultato. I calabresi hanno votato scegliendo prima di tutto il nostro leader, una guida credibile e sicura. Questa regione consegna, ancora una volta, un dato da record, che ci inorgoglisce e conferma quanto la Calabria sia legata ai valori di Forza Italia ed alla leadership di Tajani.»

(redazione@corrierecal.it)