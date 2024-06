Meteo, salgono le temperature: il picco del caldo sarà tra mercoledì e giovedì

le previsioni

ROMA Weekend di metà giugno dal sapore estivo, ma non per tutti. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la rimonta dell’alta pressione verso il Centro-Sud dopo il rapido transito nei giorni scorsi di una moderata instabilità. Al Centro-Sud, prevarrà il sole. Dal pomeriggio del sabato, i rovesci saranno possibili anche sull’alta pianura piemontese-lombarda e sulle Dolomiti, risultando localmente intensi, specie sul nord del Piemonte. Sul resto del Paese, con il sole dominante, le temperature massime saliranno fino a 34°C a Foggia, 32 a Matera, con Pesaro a 31 e Bologna a 30, a conferma di un aumento termico graduale anche al Centro-Nord. Domenica 16 giugno il tempo sarà più tranquillo ovunque; sono attesi, al più, dei brevi rovesci di calore nel pomeriggio a ridosso di Alpi e Prealpi, sia occidentali che orientali. Altrove, su tutta la Pianura Padana, in Liguria ed al Centro-Sud il tempo sarà ottimo, ideale per mare o montagna; solo in Sardegna, una coda umida porterà qualche acquazzone da sud-ovest verso nord-est con un po’ più di nubi in arrivo, dal tardo pomeriggio, anche verso la costa laziale. Le massime inizieranno a salire in modo più consistente in questa giornata di metà giugno: 36°C a Foggia, 35°C diffusi in Sicilia, 32°C anche a Benevento e Cosenza con 30°C a Bologna.

Lunedì si prevedono picchi di 35°C in Puglia e Sicilia, 33°C in Campania e Basilicata (Benevento e Matera). Martedì 18 giugno le massime si porteranno fino a 38°C in Sicilia e Sardegna (non escluse però punte di 41°C locali, come a Perfugas e Mara nel sassarese), 36°C a Benevento e Foggia ma, per la prima volta nel 2024, anche 34°C a Roma, Firenze e Frosinone. Il primo picco del caldo sarà raggiunto tra mercoledì e giovedì con valori estremi, eccezionali: Benevento e Foggia 40°C, Matera e Potenza (a 800 metri!) 38°C, Catania sarà bollente con 37°C all’ombra come Firenze, Arezzo, Roma, Terni e Forlì. Localmente, sulle nostre Isole Maggiori non si escludono punte di 42-43°C.