Villa San Giovanni, fiamme nel cantiere della piazza delle Repubbliche marinare: indaga la polizia

VILLA SAN GIOVANNI Fiamme nel cantiere della Piazza delle Repubbliche marinare a Villa San Giovanni. Poco prima della mezzanotte è scoppiato un incendio che ha colpito il bagno chimico del cantiere della piazza. Le fiamme – spiega in una nota l’amministrazione comunale – lo hanno divorato, danneggiando il box magazzino. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato il peggio, le fiamme non hanno raggiunto il materiale legnoso accatastato nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni. La polizia scientifica ha già effettuato in nottata i rilievi per verificare le cause dell’incendio.“I lavori andranno avanti per restituire alla Città la piazza più suggestiva del nostro lungomare”, spiega l’amministrazione guidata dalla sindaca Giusy Caminiti. (m. r.)