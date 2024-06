Ballottaggio, Fico e Tridico a Vibo per tirare la volata a Romeo

l’annuncio

VIBO VALENTIA «L’ex presidente della Camera Roberto Fico e il neo-parlamentare europeo Pasquale Tridico saranno, rispettivamente, giovedì e venerdì in città per tirare la volata finale a Enzo Romeo, in vista del ballottaggio per la scelta del candidato sindaco di domenica e lunedì prossimi». È quanto fa sapere in una nota il parlamentare del MoVimento 5 Stelle Riccardo Tucci. «L’ex terza carica dello Stato Fico – precisa il deputato – terrà il 20 giugno alle 19 un comizio nella piazzetta della Tonnara a Bivona. All’iniziativa sarà presente anche il neo-eletto sindaco Flavio Stasi di Corigliano- Rossano. Seguirà la proiezione su maxischermo della partita degli Europei di calcio Italia Spagna. Mentre l’europarlamentare Tridico, il giorno successivo, alla stessa ora, parlerà ai cittadini su corso Vittorio Emanuele III a Vibo». «È un momento cruciale per i destini della città – sottolinea Tucci – dall’esito delle urne si capirà se Vibo potrà sperare in nuovi e più ambiziosi scenari futuri o meno. Si fronteggeranno due visioni opposte della città, quella di destra, stantia, bolsa e ancorata a vecchie logiche del passato, subalterna alle lobby e dei cui fallimenti paghiamo ancora oggi le conseguenze, e quella progressista, incarnata da Romeo, innovativa e ambiziosa, seria e responsabile, votata al bene collettivo e al soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino. I vibonesi si troveranno a scegliere tra queste due opzioni e, valutata la situazione, non sarà difficile per loro far ricadere il proprio gradimento sulla figura di Enzo Romeo», conclude il parlamentare.