Dl Coesione, Ferrante: «Emendamento è svolta per lavoratori Gioia Tauro e Taranto»

l’annuncio

REGGIO CALABRIA «L’approvazione, da parte della Commissione Bilancio del Senato, dell’emendamento di Forza Italia all’articolo 24 del dl Coesione è una boccata di ossigeno per i lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro. Con questa norma viene confermata per ulteriori 9 mesi l’indennità per le mancate giornate di avvio al lavoro, garantendo così la copertura per tutto il 2024 a 450 famiglie». Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante. «Come Mit abbiamo voluto sostenere la proposta considerandola una soluzione concreta per reperire le risorse necessarie, pari a 6,6 milioni di euro, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dei bilanci dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Ionio e dell’Autorità di sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. L’emendamento – aggiunge – rappresenta una svolta per i lavoratori che, in virtù della clausola sociale, avranno anche la possibilità di essere assunti nelle società che investono sulle aree portuali. Voglio ringraziare i Senatori di Forza Italia, Lotito firmatario dell’emendamento e Damiani relatore del provvedimento, che hanno portato avanti l’attività legislativa, ed i colleghi Deputati Francesco Cannizzaro e Vito De Palma che hanno proposto l’emendamento e poi lavorato incessantemente per raggiungere questo importante traguardo. L’impegno del Mit e del Governo – conclude Ferrante – resta massimo per continuare a rilanciare le infrastrutture portuali, l’occupazione e lo sviluppo dei territori».