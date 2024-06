Indagini antindrangheta, encomio per un un carabiniere di Osimo

il premio

ANCONA Un encomio del comandante della legione Carabinieri Calabria, generale Pietro Salsano, per l’appuntato scelto Leonardo Pizzarelli ora addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) della Compagnia di Osimo. Il riconoscimento, consegnato dal comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, colonnello Carlo Lecca, riguarda fatti che risalgono al periodo compreso tra giugno 2018 e agosto 2019 quando l’appuntato scelto Pizzarelli era in forza all’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Cirò Marina (Crotone). L’encomio è stato attribuito perché il militare, allora in servizio in territorio ad alto indice di criminalità organizzata, diede prova di «elevata professionalità, lodevole determinazione e non comune intuito investigativo, fornendo un determinante contributo alla prolungata e complessa indagine che consentì di disvelare l’operatività dei componenti di un’agguerrita consorteria di ‘ndrangheta, dediti alla commissione di plurimi reati aggravati da appartenenza ad associazione armata e finalizzati ad assoggettare il locale tessuto economico»; dall’indagine emerso anche il «condizionamento dell’attività amministrativa dei Comuni del comprensorio»; l’operazione, che ha «esaltato il prestigio e l’immagine dell’istituzione», si concluse con «l’esecuzione di misure cautelari di custodia per 31 indagati e la denuncia in stato di libertà di due dipendenti comunali». Il colonnello Lecca, nel consegnare personalmente l’encomio, ha voluto aggiungere i propri complimenti al militare per l’importante risultato, raggiunto grazie a professionalità e spirito di sacrificio.

