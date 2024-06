“Un futuro POssibile…”, Confagricoltura punta sui grandi fiumi

i temi dello sviluppo

ROMA Gestire in modo corretto il percorso dei grandi fiumi, che rappresentano importanti ecosistemi adatti a garantire la produzione agricola, è un tema attuale e di particolare interesse per il settore e l’intera economia del Paese. Confagricoltura organizza mercoledì 26 giugno a Roma, a Palazzo della Valle, alle ore 10, il convegno “Un futuro POssibile – La gestione dei grandi fiumi: le esperienze del Po e del Rodano”, un approfondimento ed un confronto anche in relazione all’attuazione di specifiche misure contenute nel PNRR e in funzione degli obiettivi fissati dall’Unione europea volti a migliorare lo stato delle acque e tutelare la biodiversità. Riguardo al fiume Rodano, una delegazione francese della società che gestisce il corso d’acqua illustrerà come sono state salvaguardate le diverse esigenze e i diversi usi plurimi delle acque, superando le criticità gestionali. Dopo l’introduzione ai lavori di Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, i saluti di Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, interverranno Alberto Lasagna, direttore Confagricoltura Pavia; Eric Divet, direttore risorse idriche delegazione Compagnia Nazionale Rodano; Andrea Colombo, dirigente Area tecnica e Settore tecnico Autorità distrettuale del Fiume Po; Gianluca Zanichelli, direttore AIPO; Fabio Boccalari, presidente Associazione Pioppicoltori italiani; Tania Tellini, direttore settore acqua di Utilitalia; Nicola Dell’Acqua, commissario Straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica; Enrico Allasia, presidente Confagricoltura Piemonte. Concluderà i lavori Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modererà l’incontro Marco Frittella, direttore Comunicazione RAI Com.

