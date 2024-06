L’intervento

«Affettato ma tutto bene. Grazie per i messaggi affettuosi». Lo scrive sui suoi social il segretario di Azione Carlo Calenda pubblicando una foto che lo ritrae con ancora indosso una camicia da degente sul letto di una struttura sanitaria. Ieri, con un altro post il leader aveva annunciato: «Per qualche giorno sarò fuori gioco per un intervento chirurgico che ho rimandato per la campagna elettorale».