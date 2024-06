“Report”, inchiesta con documenti ed interviste esclusive sulle radici della ‘ndrangheta

“Nessun dorma”

Propone quattro inchieste questa settimana “Report”, condotto da Sigfrido Ranucci, domani alle 20.55 su Rai3 e RaiPlay. Apre “Il portantino editore”, inchiesta realizzata da Luca Bertazzoni con la collaborazione di Marzia Amico, sulla storia di Antonio Angelucci, editore dei quotidiani “Il Tempo”, “Libero” e “Il Giornale”, ha manifestato interesse per l’acquisizione dell’agenzia di stampa Agi. Segue “Nessun dorma” di Walter Molino e Andrea Tornago: un’inchiesta con documenti ed interviste esclusive che esplora le radici della ‘ndrangheta che è arrivata ad infestare anche i marmi dell’Arena di Verona. La puntata prosegue con “Fuori pista” , un’inchiesta di Claudia Di Pasquale realizzata in collaborazione con Giulia Sabella e Norma Ferrara, che accende i fari sulla Fondazione Milano-Cortina 2026. Lo scorso 21 maggio la Guardia di Finanza ha perquisito la sede della Fondazione che si occupa dell’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Il focus delle indagini è la gestione opaca dell’ente. Chiude “Patto di sangue” di Antonella Cignarale, realizzato in collaborazione con Paola Gottardi e Raffaella Notariale Con il progetto della Farmacia dei servizi sono state ampliate le prestazioni effettuabili in farmacia, sia in regime privato sia in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le fasi di sperimentazione realizzate dal 2018 a oggi sono state messe in piedi con un finanziamento pubblico di 111,9 milioni. (