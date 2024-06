Noi Moderati, il comitato regionale con Galati e Rosa tra riflessioni sul voto e radicamento sul territorio

i partiti

LAMEZIA TERME Si è tenuta a Lamezia Terme una riunione del comitato regionale di Noi Moderati, convocata e presieduta dal commissario regionale e vicepresidente nazionale del partito on.le Pino Galati. L’entusiasmo e la soddisfazione rispetto al risultato elettorale ottenuto a livello nazionale e regionale che ha consentito alla lista di Forza Italia-Noi Moderati di essere la seconda forza del centrodestra è stato il filo conduttore. Particolare soddisfazione per il risultato del candidato nella circoscrizione meridionale Riccardo Rosa a cui va il ringraziamento di tutto il partito per l’impegno e la passione con la quale ha affrontato la competizione.

«Il lavoro dei prossimi mesi – è stato detto – sarà concentrato verso la crescita ed il radicamento su tutto il territorio regionale, grazie anche ai diversi consiglieri comunali eletti nei vari comuni della Calabria». Riccardo Rosa nel suo intervento ha ringraziato il partito regionale sottolineando che il risultato è stato ottenuto grazie all’impegno di tutti, dicendosi pronto ad un maggiore impegno per il radicamento territoriale.

Hanno partecipato al dibattito i coordinatori provinciali e comunali, la dirigente regionale Cetti Scarcella, il sindaco di Sersale Carmine Capellupo, l’assessore comunale di Lamezia Terme Annalisa Spinelli, il consigliere comunale di Scalea Eugenio Orrico e molti dirigenti presenti in sala. Noi Moderati Calabria continua quindi a «lavorare verso gli obbiettivi futuri nella certezza di avere un ruolo importante all’interno del centrodestra». I prossimi lavori del coordinamento regionale saranno dedicati ad individuare i responsabili tematici ed alla riorganizzazione delle diverse realtà provinciali d’intesa con il partito nazionale.