Approvato un nuovo vaccino contro la malattia pneumococcica invasiva

l’annuncio

La Msd (nota come Merck & Co negli Stati Uniti e in Canada) ha annunciato oggi che la Food and Drug Administration (Fda) negli Stati Uniti ha approvato V116, il vaccino pneumococcico coniugato 21-valente. Come fa notare Msd, il vaccino V116 è specificamente progettato per proteggere gli adulti contro i sierotipi che causano la maggior parte dei casi di malattia pneumococcica invasiva (Ipd). L’approvazione segue la revisione prioritaria da parte della Ffs della domanda di Msd. Tra le raccomandazioni indicate, «non somministrare il vaccino pneumococcico coniugato 21-valente a persone con una storia di reazione allergica grave (ad esempio, anafilassi) a qualsiasi componente di V116 o al tossoide difterico». «Il decorso delle complicanze della malattia pneumococcica invasiva può portare all’ospedalizzazione, a danni agli organi e persino alla morte. Molti casi di malattia negli adulti sono causati da sierotipi non inclusi in altri vaccini pneumococcici coniugati già precedentemente approvati», ha dichiarato il professor Walter Orenstein, membro del comitato consultivo scientifico di Merck. «V116 è progettato per includere i sierotipi che causano la maggior parte dei casi di malattia pneumococcica invasiva negli adulti, contribuendo a proteggerli dalla malattia pneumococcica invasiva e dalla polmonite pneumococcica», ha aggiunto. «L’approvazione di oggi è una testimonianza della nostra strategia specifica per la popolazione su cui si si è basato lo sviluppo clinico di V116, che ha dimostrato un’immunogenicità robusta in una serie di popolazioni adulte ed è guidata da una profonda comprensione della malattia pneumococcica», ha detto il dottor Dean Y. Li, presidente dei Laboratori Ricerca Merck. «Siamo orgogliosi di offrire V116 come una nuova opzione specificamente progettata per aiutare a proteggere gli adulti dalla maggior parte dei sierotipi che causano la malattia pneumococcica invasiva», ha aggiunto.