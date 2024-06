Lucio Presta schiacciato da un trattore. «Sono vivo per miracolo»

il fatto

ROMA Se l’è vista davvero brutta Lucio Presta quando è finito per un incidente sotto il suo trattore rischiando di finire schiacciato dopo che il mezzo si è ribaltato. L’agente cosentino dei vip è stato operato, l’intervento è andato bene e ora per lui comincia la fisioterapia che nell’arco di due mesi lo rimetterà in sesto. Presta si è salvato per miracolo dall’incidente, se l’è cavata riportando danni non irreversibili. «Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco, mi sarei schiacciato gli organi interni», ha detto Presta a Novella 2000.

