Autonomia differenziata, tutto quello che c’è da sapere

il tema del giorno

ROMA Una sorta di vademecum sull’autonomia differenziata. A stilarlo è il “Corriere della Sera” in un servizio di Virgilia Piccirillo. Nell’articolo, che ricorda la paternità del provvedimento alla Lega e le preoccupazioni dell’opposizione, si parte dalla promulgazione del Ddl Calderoli da parte del presidente della Repubblica Mattarella: si tratta di norme procedurali che non effettuano alcun trasferimento di funzioni, che potrà avvenire in base alle richieste delle Regioni con intese da approvare con nuove leggi. Non viene modificata la Costituzione perché il Ddl Calderoli dà attuazione alla precedente riforma del Titolo V della Costituzione. Cambia il rapporto tra Regione e governo che diventa diretto, la Regione potrà chiedere al premier alcune competenze attualmente attribuite allo Stato e avere il trasferimento dei fondi per gestirle in autonomia. Il “Corriere della Sera” sottolinea che possono essere trasferite alle Regioni un massimo di 23 materie: dalla tutela della salute all’istruzione, sport, ambiente, energie, trasporti, cultura e commercio estero. Il trasferimento non è automatico, perché l’intesa va sottoposta al parere preventivo del governo e poi del Parlamento, che deve approvarla a maggioranza assoluta. Per quanto riguarda le risorse per finanziare i Lep, il “Corriere della Sera” ricorda che il governo ha istituito una commissione ad hoc presieduta dal costituzionalista Cassese per definirli e definire quanto costano. Il trasferimento delle funzioni sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse. Quanto ai temi di attuazione della riforma, il governo ha 24 mesi dall’entrata in vigore del, Ddl per varare uno o più decreti legislativi per determinate livelli e importi dei Lep, mentre Stato e Regioni avranno temo 5 m4esi per arrivare a un’intesa che potrò durare fino a 10 anni ed è rinnovabile o terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato