Lega, Potenti: «Commissione Ecoreati si occupi di pozzi inquinati nel Pisano»

la proposta

FIRENZE Il senatore della Lega Manfredi Potenti, membro della Commissione parlamentare Ecoreati, chiede che la stessa Commissione si occupi dei pozzi inquinati da cromo esavalente nella provincia di Pisa. «Esprimo grande preoccupazione – afferma in una nota – per la scoperta della contaminazione da cromo esavalente di almeno due pozzi privati nel comune di Crespina Lorenzana, a ridosso di una delle tredici zone coinvolte dallo smaltimento di keu», lo scarto tossico delle concerie al centro di un’inchiesta della Dda di Firenze per traffico di rifiuti e coinvolgimento di imprese riconducibili alla ‘ndrangheta.

«Sebbene si stia ipotizzando l’assenza di correlazione, i timori generali sulla scoperta di altri siti inquinati resa nota nelle scorse settimane dall’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni, impongono da parte degli organi preposti la massima attenzione – sottolinea Potenti -. Tra questi, anche la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, cosiddetta Ecoreati, potrà essere di supporto grazie ai propri esperti e consulenti, nell’acquisizione e valutazione delle azioni che potranno rendersi necessarie per tutelare la salute delle persone e la salubrità dell’ambiente. Da membro della Commissione terrò alta l’attenzione su questo punto».