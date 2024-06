“Napoli ritrovata”, la resistenza partenopea oltre Gomorra

il dibattito

NAPOLI Si intitola “Napoli ritrovata-Storie di resistenza e cittadinanza attiva, oltre Gomorra”, ed è curato da Manuela Bertone e Alessandro Leiduan per Luigi Pellegrino Editore: è il secondo volume della collana “Quaderni dell’ORC / Cahiers de l’ORC”, l’Osservatorio del Racconto Criminale / Observatoire du Récit Criminel. Il volume – spiega Pellegrini Editore – «propone una serie di contributi critici in cui viene ricostruito e aggiornato il lungo percorso di scrittura di Roberto Saviano, e vengono fatte affiorare le contraddizioni che, nel tempo, hanno messo in luce la fragilità dell’impegno civile e politico dell’autore di Gomorra e messo in forse la consistenza e il valore della sua opera letteraria più celebre. La parola viene data, inoltre, a coloro che operano sul territorio, a protagonisti della resistenza partenopea, a militanti impegnati in iniziative di cittadinanza attiva, lontano dall’ipocrisia dell’antimafia salottiera, commerciale e radical chic; a persone schierate contro la fallacia e l’illusorietà delle rappresentazioni folcloristiche della camorra proposte dalla fiction, contro la produzione massiccia di stereotipi dozzinali legati a Napoli e ai suoi abitanti. In concreto, una serie di interventi provenienti da varie realtà del contesto napoletano, che restituiscono alla parola “testimonianza” un senso alto e pieno, ristabilendo nella pratica quotidiana il valore comunitario e intersoggettivo del fare. La testimonianza – di un magistrato, uno storico, un sacerdote, un educatore, un attivista, un giornalista – intesa non come postura autopromozionale da vedette pop o rock, bensì come esperienza vissuta e attestata in vivo, tramandata da persone e tra persone. Perché possano scaturire e prevalere le idee di un territorio consapevole delle proprie potenzialità, delle proprie necessità, che sa guardare e rappresentare se stesso. Napoli niente affatto imbelle, perduta, ma Napoli combattiva, volitiva. Napoli ritrovata: appunto».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato