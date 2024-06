Usa, Biden “perde” il primo duello televisivo con Trump

i due candidati

WASHINGTON Con la sua sicurezza e nonostante le tante bugie, Donald Trump ha dominato il primo dibattito delle elezioni presidenziali americane contro un Joe Biden offensivo nella sostanza, ma molto confuso nella forma. Il presidente 81enne, che aveva chiesto che questo incontro faccia a faccia con il suo predecessore repubblicano si svolgesse all’inizio della campagna elettorale, ha perso un’occasione cruciale per rassicurare milioni di americani sulla sua vitalità e salute. Tanto che, a poche ore dalla fine dell’incontro, tra i dem c’è già a chi pensa a un nuovo candidato in corsa. Uno scenario del genere è infatti estremamente improbabile e Joe Biden, salvo grosse sorprese, dovrebbe essere nominato dal suo partito per le elezioni presidenziali di novembre durante la convention democratica di Chicago a metà agosto. Sul palco, il leader democratico è apparso spesso confuso, usando mezzi termini e confondendosi più di una volta. Al contrario Trump, condannato in un procedimento penale a fine maggio, ha in gran parte imposto il suo stile, moltiplicando esagerazioni e falsità, soprattutto sul tema dell’immigrazione. In particolare, l’ex presidente, che non ha mai riconosciuto la sconfitta contro Joe Biden nel 2020, non si è impegnato a riconoscere incondizionatamente il risultato del suo duello contro il democratico del 5 novembre. Inoltre si è sollevato ancora una volta da ogni responsabilità per l’attacco compiuto dai suoi sostenitori contro il Congresso a Washington il 6 gennaio 2021. In sostanza i candidati hanno discusso a lungo le questioni dell’inflazione, dell’immigrazione e del sostegno all’Ucraina. E del clima. «La mia amministrazione ha avuto i migliori numeri a livello ambientale», si è vantato il tycoon ammettendo di volere «acqua pulita e assolutamente incontaminata», e «aria assolutamente pulita». Il presidente ha ribattuto, ricordando che sotto il suo rivale gli Usa sono usciti dall’accordo di Parigi sul clima. Biden ha ricordato di aver «approvato la legislazione più completa della storia sul cambiamento climatico (…) L’unica minaccia esistenziale per l’umanità è il cambiamento climatico, e Trump non ha fatto nulla al riguardo». Trump ha poi colpito sull’inflazione «che sta uccidendo il nostro Paese» e sulle porte aperte al confine col Messico dove entrano «criminali e terroristi». Biden ha vantato i suoi successi dopo il «caos» lasciato dal suo predecessore, accusandolo di aver favorito i ricchi coi suoi tagli fiscali facendo crescere il deficit. Agli antipodi anche in politica estera. Il tycoon ha ripetuto che la guerra in Ucraina non sarebbe scoppiata se gli Usa avessero avuto un vero leader ma non ha illustrato la sua ricetta per la pace. E ha dribblato la domanda se è per lo stato palestinese, limitandosi a dire che Israele «deve finire il suo lavoro con Hamas» e che Biden «è diventato un palestinese non amato neppure dai palestinesi perché debole».

