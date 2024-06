Cavallo salvato nel Catanzarese dai vigili del fuoco – VIDEO

il fatto

TIRIOLO Salvato un cavallo dalla squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro: la sede centrale è intervenuta nel pomeriggio di oggi in località Campo Monaci nel comune di Tiriolo per il salvataggio di un cavallo caduto in un dirupo impervio e dal quale non riusciva a risalire. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a raggiungere il povero animale e, considerando la difficoltà nel recupero, richiedeva intervento del mezzo aereo. Sul posto il dott. Antonio Salvatore Benvenuto del Centro Medico Veterinario Temesa in collaborazione con il personale dei vigili del fuoco provvedendo a tranquillizzare il cavallo e successivamente a sedaro per il recupero con mezzo aereo. Nel frattempo dal reparto volo dei vigili del fuoco di Lamezia Terme giungeva l’elicottero Drago VF68. Il personale elisoccorritore ha provveduto ad immobilizzare il cavallo con imbracatura di sicurezza ed in volo è stato trasferito in zona sicura e affidato al legittimo proprietario. «Dimostrazioni di stima nei confronti dei soccorritori da parte dei cittadini che, curiosi, hanno seguito le operazioni dell’intervento» riportano i vigili.