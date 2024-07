LETTERA R | «Prendocasa rappresenta la meglio gioventù di Cosenza» – VIDEO

la rubrica

COSENZA Parla delle tante battaglie portate avanti dal movimento Prendocasa il nuovo appuntamento della rubrica Lettera R di Giancarlo Costabile, in onda sull’Altro Corriere Tv. «La Calabria è terra di mafia, ma anche di antimafia, è terra di abusi, di prepotenza, ma anche di lotte contro i soprusi, è terra di padroni, ma anche terra di movimenti che dal basso generosamente si battono per ricostruire i diritti negati a queste latitudini. e a Cosenza da anni opera una realtà straordinaria sul piano dei contenuti e delle idealità etiche. Parliamo del movimento Prendocasa che ha evidentemente nel suo DNA la lotta per il diritto all’abitazione, la lotta per il decoro ad una vita degna di essere vissuta, come insegna l’articolo 3,2 della Costituzione. I giovani di Prendocasa hanno rappresentato negli anni la meglio gioventù di Cosenza, nel quadro della migliore gioventù di Calabria, quella Cosenza, quella Calabria, quelle terre, quei territori che non hanno ceduto alla rassegnazione e che non hanno ceduto all’indifferenza che non vogliono vivere nell’ombra del compromesso morale con i sistemi mafiosi e con la zona grigia che è connessa ad essi».

