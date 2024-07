‘Ndrangheta, Rinascita-Scott: la Dda presenta appello per 67 imputati – I NOMI

la decisione

VIBO VALENTIA La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha depositato l’appello per 67 indagati, tutti coinvolti nel maxi processo “Rinascita-Scott” celebrato con rito ordinario davanti ai giudici del Tribunale di Vibo Valentia. Nell’elenco figurano imputati assolti, come ad esempio l’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, Pietro Giamborino e Giorgio Naselli, ma anche quelli assolti in parte. Al termine del processo sono stati 207 gli imputati condannati, 131 quelli assolti. Al netto dell’appello presentato per i 67 indagati e dell’assoluzione definitiva per Luigi Incarnato, sono ormai definitive le assoluzioni per altre 64 persone. All’elenco dell’appello della Dda si dovranno aggiungere quelli degli imputati condannati in primo grado.

La Dda ha dunque presentato appello per: