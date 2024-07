Crotone, la Polizia ferma un 19enne in monopattino e trova 108 grammi di eroina: arrestato

il fatto

CROTONE Gli operatori della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura hanno tratto in arresto un diciannovenne crotonese, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio gli agenti, nel transitare in Via Giovanni Paolo II, hanno notato un giovane a bordo di un monopattino percorrere contromano la predetta via. Alla vista della volante, il predetto ha repentinamente imboccato via Tommaso Campanella. cercando di eludere un possibile controllo di polizia, ma è stato subito fermato, mostrando particolare nervosismo. Pertanto, gli agenti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire 108 grammi di eroina, suddivisa in otto involucri, occultata all’interno degli slip, e la successiva perquisizione all’interno della sua abitazione ha portato al rinvenimento di materiale per il confezionamento delle dosi. La sostanza rinvenuta è stata sopposta agli accertamenti da parte del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, che ne ha confermato la natura stupefacente, per cui, dopo il sequestro di quanto rinvenuto, il giovane è stato arrestato, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.