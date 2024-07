Chico Forti avrebbe «chiesto di mettere a tacere Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli»

il caso

ROMA La Procura di Verona ha aperto un fascicolo per indagare su una vicenda che coinvolge Chico Forti. Lo rivela il Corriere della Sera. Un detenuto del carcere di Montorio avrebbe confidato che l’ex campione di surf, recluso da oltre un mese, avrebbe chiesto di contattare qualche ‘ndranghetista per mettere a tacere Marco Travaglio, Selvaggia Lucarelli e una terza persona. In cambio Forti gli avrebbe promesso un aiuto futuro. «Confermo l’indagine, abbiamo già avvertito le istituzioni e sentito tutti i possibili protagonisti», commenta il capo della Procura Raffaele Tito. Sempre secondo il Corriere della Sera, la Procura avrebbe sentito tre testimoni, fra i quali anche un secondo detenuto che ha assistito all’incontro di Chico Foti con il soggetto che avrebbe dovuto prendere contatti esponenti della criminalità calabrese Il fascicolo è contro ignoti.