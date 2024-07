Jaan Roose compie l’impresa: attraversato lo Stretto sulla fune

il traguardo

MESSINA Sfuma a pochi metri dal traguardo il record del mondo di Jaan Roose (Nella foto dell’ufficio stampa). L’atleta Red Bull, sospeso a oltre 200 metri d’altezza, ha attraversato lo Stretto di Messina in quasi 3 ore ma a circa 80 metri dall’arrivo in terra Siciliana ha subito una caduta staccandosi dalla corda che lo teneva sospeso, inficiando così la validazione del primato mondiale. Partito poco dopo le 8.30 di questa mattina da Villa San Giovanni, l’atleta estone ha perso l’equilibrio nella parte finale della sua traversata rimanendo sospeso a oltre 200 metri di altezza. Roose si è poi rimesso sulla fune e ha completato comunque il percorso. Resta la grande impresa per Roose, che ha completato il percorso in meno di 3 ore diventando il primo ad aver attraversato lo Stretto a piedi. La caduta dell’atleta estone è avvenuta a oltre 800 metri di percorso, quando aveva giù superato il record attuale, ma per regolamento affinché esso venga omologato occorre compiere una traversata pulita dall’inizio alla fine.