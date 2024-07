‘Ndrangheta a Vibo, geologo ucciso in pieno centro: due condanne – NOMI

la sentenza

CATANZARO La Corte d’Assise di Catanzaro (Forciniti presidente) ha condannato all’ergastolo Salvatore Lo Bianco, 51 anni, alias “U gniccu” e a 28 anni di carcere Rosario Lo Bianco, 55 anni, accogliendo quasi tutte le richieste dell’accusa. I due, infatti, considerati appartenenti all’omonimo clan, erano coinvolti nel processo per l’omicidio di Filippo Piccione, avvenuto il 21 febbraio del 1993 in pieno centro a Vibo Valentia. A Rosario Lo Bianco – difeso dall’avvocato Patrizio Cuppari – sono state riconosciute le attenuanti generiche mentre per il Salvatore Lo Bianco – difeso dagli avvocati Giuseppe Orecchio e Vincenzo Gennaro – la pena richiesta è stata l’ergastolo.

Il processo

A pesare la circostanza che i racconti di diversi collaboratori di giustizia, tra cui Andrea Mantella, e quelli di Totò Mazzeo, lo abbiano indicato quale esecutore materiale del delitto commesso nei pressi di piazza Municipio, a Vibo, il giorno di carnevale, tant’è che gli autori avevano utilizzato delle maschere per celare il volto. Parti civili si sono costituiti i familiari della vittima nelle persone degli avvocati Francesco Gambardella e Danilo Iannello che hanno concluso ieri mentre l’11 luglio sarà la volta delle difese che precederà la camera di consiglio e la sentenza.

L’omicidio

Piccione, di professione geologo, era stato ucciso a colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata. Un omicidio deciso dai vertici della cosca Lo Bianco, che vollero vendicare la morte del loro congiunto Leoluca Lo Bianco, ucciso, nelle campagne di Vibo Valentia, l’1 febbraio 1992. Dalle investigazioni era emerso che i colpi di fucile che causarono la morte di quest’ultimo erano stati esplosi dall’interno di una proprietà di Piccione. (Gi.Cu.)

