Affari sociali, Loizzo nuovo capogruppo Lega in commissione: «Grata per la fiducia»

la nomina

ROMA «Sono grata al mio partito per la fiducia che ha voluto accordarmi nel nominarmi capogruppo in commissione Affari Sociali alla Camera – lo dichiara la deputata della Lega Simona Loizzo –. Poter operare con alte funzioni di responsabilità nel mio settore professionale è per me uno stimolo in più e un impegno a favorire scelte strategiche che riguardano salute, sanità e sociale su tutto il territorio nazionale. Come sempre, darò il massimo per assolvere al meglio questo compito». «Voglio ringraziare il segretario nazionale Matteo Salvini, il capogruppo Riccardo Molinari per la decisione presa, e il collega Massimiliano Panizzut che ha svolto con competenza questo incarico e per il lavoro che abbiamo portato avanti con dedizione in questa prima fase di legislatura. Ora, avanti così nell’interesse di tutti i cittadini», conclude la neocapogruppo in commissione Affari Sociali.