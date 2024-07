Dalla Regione altri 15 milioni di euro per favorire l’insediamento dei giovani agricoltori

il provvedimento

CATANZARO Altri 15 milioni di euro per favorire l’insediamento dei giovani agricoltori. Arriva con decreto di recente pubblicazione sul sito www.calabriapsr.it la conferma degli impegni assunti dalla Regione Calabria nell’agosto 2023, con l’ufficializzazione della graduatoria definitiva delle domande del Pacchetto Giovani 2018.

In quella occasione, portando a compimento un percorso iniziato cinque anni prima, il Dipartimento Agricoltura ammise a finanziamento circa 300 istanze, per un controvalore di oltre 60 milioni.

Risorse ingenti, inizialmente neppure previste, tuttavia insufficienti a garantire un’ampia copertura della platea delle proposte pure valutate positivamente. Da qui l’indicazione di reperire ulteriori fondi, infine tradotta in concretezza.

«All’atto del mio insediamento – ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – il Pacchetto Giovani 2018 era paralizzato da impedimenti burocratici legati alla struttura farraginosa del bando e dalla mancanza di copertura finanziaria. In questi anni abbiamo lavorato per risolvere le criticità esistenti e dopo aver sbloccato l’iter e ritagliato somme per 60 milioni, adesso siamo nelle condizioni di implementare la dotazione finanziaria».

Un passo che consentirà di finanziare almeno un altro centinaio di domande, con 15 milioni rinvenienti da economie, revoche, rinunce e rimodulazioni del piano finanziario del Psr Calabria 2014/2025, con l’obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani e professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale.

«Abbiamo lavorato di cesello in questa direzione recuperando risorse che si rischiava peraltro di perdere – aggiunge l’Assessore Gallo – convinti della necessità di tutelare le legittime aspettative di tanti giovani che avevano scelto di investire tempo, soldi ed energie nel comparto agricolo. Andremo avanti su questa strada, per favorire lo sviluppo dell’agricoltura calabrese e l’espansione delle giovani imprese agricole».

Nei prossimi giorni, attraverso specifici incontri tematici, saranno illustrati contenuti e previsioni del nuovo decreto.

