Misure di sicurezza imponenti per il G7: Villa e Reggio blindate

l’evento

VILLA SAN GIOVANNI Blindate, blindatissime Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Misure di sicurezza imponenti sono state adottate su tutta l’area, fino al porto di Gioia Tauro, dove in occasione del G7 i ministri si sono recati in visita. L’area dello Stretto, presidiata dalla Guardia Costiera, è sottoposta a divieto di balneazione, mentre nei cieli volano gli elicotteri che monitorano la situazione dall’altro. Le misure di sicurezza, che avrebbero imposto anche la chiusura di alcuni cantieri, interessano anche l’area del Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove i ministri si recheranno alle 19 per ammirare i Bronzi di Riace.

Blindate anche le riunioni, a cui la stampa non può partecipare. I temi dei confronti sono stati anticipati attraverso il materiale fornito e dagli interventi del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Uno su tutti il Ponte sullo Stretto: «Oggi al G7 Commercio presenteremo il progetto del Ponte: un modo per ribadire che incrementare il commercio è nel nostro interesse italiano e noi diplomatici siamo i primi ambasciatori della crescita italiana nel mondo», ha brevemente anticipato Tajani, che potrebbe fornire altri dettagli nel tardo pomeriggio, prima della conferenza stampa conclusiva di domani. (m.r.)

