Asp di Catanzaro, sì al bilancio 2022: la perdita d’esercizio sfiora i 16 milioni

i conti della sanità

CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità calabrese, ha approvato le risultanze contabili del bilancio d’esercizio 2022 dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro: il via libera è contenuto in un decreto sottoscritto anche dai sub commissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito. Secondo quanto emerge dal decreto, il risultato d’esercizio 2022 dell’Asp catanzarese registra una perdita pari ad euro – 15,859 milioni, in misura minore rispetto alla perdita registrata nell’esercizio precedente 2021 (– 35,5 milioni): tra le “voci” da segnalare i 696 milioni di costi della produzione a fronte dei 699 milioni del valore della produzione.

Le osservazioni

Nel decreto la struttura commissariale invita l’Asp di Catanzaro «a tenere conto» di alcune osservazioni: tra queste «monitorare le procedure finalizzate all’aggiornamento del libro cespiti tenuto conto delle consistenze e della gestione del patrimonio immobiliare; sollecitare il recupero dei crediti v/clienti privati anche con l’ausilio della convenzione stipulata con Agenzia delle Entrate al fine di evitare eventuali prescrizioni; monitorare costantemente l’evoluzione del fondo rischi anche al fine di considerare l’eventuale ricalcolo del valore di copertura della passività potenziale in base all’andamento dei contenziosi; monitorare costantemente l’allineamento dei debiti v/fornitori sia con il partitario aziendale sia con la piattaforma dei crediti commerciali “Pcc”; completare tutte le attività necessarie a riconciliare il debito v/fornitori al 31 dicembre 2020 frutto dell’avvio del processo di circolarizzazione del debito verso i fornitori delle aziende del Sistema sanitario regionale. Il bilancio 2022 dell’Asp di Catanzaro era stato approvato dal commissario a maggio 2023, quindi, è stato riadottato in seguito alla richiesta di integrazioni da parte della struttura commissariale, che peraltro ha esteso analoga richiesta a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere. (a. c.)

