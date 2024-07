Cosenza, il 3 agosto amichevole contro il Foggia al “San Vito-Marulla”

calcio serie b

COSENZA Nei giorni in cui in città tiene banco la notizia (non comunicata dal club) della mancata iscrizione della squadra femminile al prossimo campionato di serie C, conquistato sul campo dalle ragazze di mister Orlando, il Cosenza calcio rende noto il programma di partite amichevoliche la squadra guidata da Massimiliano Alvini affronterà da qui ai giorni che precederanno l’inizio del campionato di serie B, previsto per i Lupi il 18 agosto contro la Cremonese al “San Vito-Marulla”. La prima gara Camporese e compagni la giocheranno nel ritiro di Cascia con la Roma Primavera (20 luglio), la prima al “San Vito-Marulla” con il Foggia (3 agosto).

Il programma completo delle amichevoli

Cosenza-Roma Primavera sabato 20 luglio ore 17| Centro sportivo “Magrelli Active, Cascia

Cosenza-Trapani mercoledì 24 luglio ore 17:30 | Centro sportivo “Elite”, Cascia

Cosenza-Ternana sabato 27 luglio ore 18:30 | luogo da stabilire

Cosenza-Foggia sabato 3 agosto ore 18:00 | stadio “Marulla”, Cosenza.

