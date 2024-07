Concessioni demaniali marittime provvisorie, vittoria del Comune di Soverato al Consiglio di Stato

la decisione

SOVERATO «Il Comune di Soverato vince in Consiglio di Stato contro la Ranieri Group di Azzurra Ranieri. E’ l’ultimo atto della controversia relativa alle concessioni demaniali nella città ionica. Inammissibile il ricorso proposto dalla Ranieri, questa la decisione del massimo organo di giustizia amministrativa quindi con ordinanza pubblicata in data 17 luglio 2024, dopo che la stessa, rappresentata dagli avvocati Domenico Grande Aracri, Francesco Scalzi e Salvatore Staiano, a stagione estiva avviata, aveva contestato la decisione del Tar di demandare al Comune, guidato dal sindaco Daniele Vacca, rappresentato dall’avvocato Achille Morcavallo, il compito di gestire le concessioni demaniali marittime provvisorie, chiedendo dunque di annullare la parte della sentenza contestata e di riconoscere il danno economico». Lo riferisce in una nota il sindaco di Soverato Daniele Vacca. «Dunque – aggiunge Vacca – il Consiglio di Stato “respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 5067/2024) e – si legge nell’ordinanza firmata dal presidente Fabio Taormina – condanna parte appellante a rifondere le spese della fase cautelare in favore delle parti appellate costituite, liquidate in favore del Comune di Soverato in euro 1.000,00 e in favore delle parti appellate private in ulteriori euro 1.000,00 in solido fra di loro, e così per complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute come per legge”».

