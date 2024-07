Incidente mortale sull’A2, una delle vittime è il fratello del prefetto di Foggia

il fatto

FOGGIA L’Anci Puglia ha espresso «il sincero e commosso cordoglio dei sindaci pugliesi» al prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, per la morte del fratello Mario e di Wilma Fezza, che hanno perso la vita questa mattina nel tragico incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria in territorio di Eboli (Salerno). Nell’incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato e sette autovetture, altre cinque persone sono rimaste ferite. «Con profondo dolore» la presidente Anci Puglia Fiorenza Pascazio e il vicepresidente Noè Andreano hanno rivolto il messaggio di cordoglio al prefetto di Foggia, Valiante, che in precedenza è stato anche prefetto della provincia di Barletta Andria Trani.

«Grande dolore e commozione per la tragica scomparsa degli avvocati Mario Valiante e Wilma Fezza, marito e moglie, che hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria all’altezza dello svincolo di Eboli». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «I coniugi Valiante e Fezza – ricorda il governatore – erano professionisti stimati presso il Foro di Salerno, conosciuti ed apprezzati anche per il loro impegno civico nei confronti della comunità. Le nostre condoglianze alla famiglia, al fratello dell’avvocato Valiante, il nostro amico Gianfranco, e a tutti i loro cari per questo grave lutto».

