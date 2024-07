Von der Leyen fa il bis. Gli europarlamentari di Fdi hanno votato contro

L’elezione

STRASBURGO – Il Parlamento europeo ha rieletto Ursula Von der Leyen come presidente della Commissione europea con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti. Sette le schede nulle. I votanti sono stati 707. La maggioranza minima richiesta per l’elezione era 360. «Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me», ha scritto Ursula von der Leyen su X dopo aver ottenuto il bis alla guida della Commissione europea. Un lungo applauso nell’emiciclo di Strasburgo ha seguito l’annuncio dei risultati del voto. In piedi gli eurodeputati di Verdi, Socialisti, Liberali e Popolari. Gelo dai Patrioti e dall’estrema destra. Seduti senza applaudire gli eurodeputati di Fratelli d’Italia.

Fdi ha votato contro

Gli europarlamentari di Fdi hanno votato contro Ursula Von der Leyen, confermano fonti autorevoli di governo. «Le scelte fatte in questi giorni, la piattaforma politica, la ricerca di un consenso a sinistra fino ai Verdi hanno reso impossibile il nostro sostegno a riconferma della presidente Ursula von der Leyen», ha detto il capodelegazione di Fdi all’Eurocamera Carlo Fidanza sottolineando che con la rielezione «non viene dato seguito al forte messaggio di cambiamento uscito dalle urne del 9 giugno. Questo non pregiudica il nostro rapporto di lavoro istituzionale che siamo certi possa portare alla definizione di un ruolo adeguato in seno alla prossima commissione che l’Italia merita», ha aggiunto.

Il messaggio di Occhiuto

“Congratulazioni e buon lavoro a Ursula Von der Leyen, rieletta alla presidenza della Commissione europea: sono certo che proseguirà a esercitare questa delicata missione con equilibrio e fermezza. La sua conferma è una bella notizia per tutto il Ppe – di cui Forza Italia è una componente autorevole, grazie alla guida del nostro segretario Antonio Tajani -, una famiglia politica che rappresenta sempre più l’ancora del buon governo dell’Unione europea. Accolgo con favore la proposta, lanciata oggi dalla Von der Leyen, di un commissario Ue per la regione del Mediterraneo. Da presidente della Commissione Intermediterranea sarò lieto di collaborare con le istituzioni comunitarie per valorizzare il più possibile un’area incredibilmente strategica nelle dinamiche commerciali internazionali e che può far divenire concretamente la Calabria e il Sud del nostro Paese la porta naturale dell’Europa su questo quadrante”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e della Commissione Intermediterranea, e vice segretario nazionale di Forza Italia.

