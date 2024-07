Lamezia, tragedia sfiorata: auto finisce in un burrone – FOTO E VIDEO

l’episodio

LAMEZIA TERME Tragedia sfiorata all’alba a Lamezia Terme. Questa mattina, infatti, attorno alle 5, un’auto con a bordo cinque persone è finita in un burrone all’altezza di via del Soccorso, proprio nei pressi del Castello lametino.





Trasportati al pronto soccorso, i cinque hanno riportato ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per mettere in sicurezza il tratto stradale interdetto al traffico, oltre ai sanitari del 118 e i vigili del fuoco.