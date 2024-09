La maglia numero 8 di Bergamini entra nella “Bombonera” di Buenos Aires – VIDEO

il fatto

COSENZA Il mito e la tragica storia di Denis Bergamini arrivano in Argentina, terra in cui i sostenitori del Cosenza non mancano. Oggi il tifoso Llámame Che ha postato un video sui suoi canali social in cui, con addosso la maglia del Boca Juniors (storica squadra di Buenos Aires) e all’interno della “Bombonera” stracolma in ogni ordine di posti per la partita della compagine di casa contro il River Plate, alza verso il cielo la maglia numero 8 di Bergamini. L’ennesima dimostrazione di affetto nei confronti dell’ex calciatore rossoblù morto il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico a soli 27 anni. Una tragedia per la quale si sta celebrando a Cosenza il processo di primo grado che vede come unica imputata l’ex fidanzata di Bergamini Isabella Internò. Venerdì scorso la procura di Castrovillari ha chiesto nei confronti della donna 23 anni di reclusione per omicidio volontario in concorso con ignoti.

