Commissioni, Lo Schiavo all’attacco: «La maggioranza diventa controllata e controllore»

la polemica

REGGIO CALABRIA «La maggioranza diventa controllata e controllore». E’ quanto ha affermato il capogruppo del Misto in Consiglio regionale, Antonio Lo Schiavo, intervenendo alla seduta odierna della Commissione Vigilanza, chiamata a eleggere l’ufficio di presidenza scaduto per il “tagliando” di metà legislatura: la seduta si è conclusa con l’elezione a presidente della Vigilanza del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta, eletto con i voti del centrodestra, un’elezione che ha sovvertito la prassi che vedeva la Vigilanza in genere riservata all’opposizione. Prima della votazione, Lo Schiavo nel suo intervento ha contestato l’atteggiamento della maggioranza di centrodestra ricordando che «all’inizio della legislatura il presidente Occhiuto disse chiaramente e pubblicamente che per sua volontà la Vigilanza proprio in relazione alla funzione di controllo sarebbe andata alle opposizioni e proprio per garantire questo principio vi fu l’indicazione di astenersi in quella votazione. Ora – ha rimarcato il capogruppo del Misto – non possiamo non registrare che dopo tre anni si decide di cambiare questa impostazione e quindi non attribuire all’opposizione una scelta che deve essere tutta interna all’opposizione su chi deve guidare la Vigilanza, ma si ritiene che questa funzione debba essere richiamata e riappropriata dalla maggioranza. Ovviamente tutto legittimo, ma – ha rimarcato Lo Schiavo – è una scelta politica molto forte che porta a un irrigidimento ulteriore tra i rapporti tra maggioranza e opposizione. Riportiamo la discussione ai capigruppo e ad una valutazione politica, poi se si riterrà che la maggioranza debba andare avanti su questa scelta se ne prende atto però non la facciamo passare in sordina come un normale atto amministrativo per cui dopo tre anni in cui la presidenza è spettata a una delle forze politiche di opposizione oggi ritorna come se niente fosse alla maggioranza che diventa controllata e controllore».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato