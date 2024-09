Passaporti, dal 16 ottobre in altri 2.300 uffici postali (anche Reggio Calabria)

l’iniziativa

ROMA Dal 16 ottobre Poste Italiane amplierà ancora la rete di uffici postali presso i quali si può richiedere il rilascio dei passaporti: a darne notizia è il Sole24Ore. Il servizio verrà attivato presso 1.900 uffici dei comuni con meno di 15mila abitanti, che fanno parte del progetto Polis. Ma sarà esteso anche ad altre città capoluogo dopo Bologna, Cagliari, Verona e Roma, nelle quali il rilascio del passaporto era stato avviato ad agosto, grazie a una convenzione siglata tra la società guidata da Matteo Del Fante e il ministero dell’Interno.

Saranno 32 i capoluoghi di provincia dove sarà possibile richiedere il documento – spiega il quotidiano di Confindustria – e tra questi Venezia, Monza, Parma, Perugia, Reggio Calabria, mentre è in fase di valutazione l’avvio in alcuni uffici a Milano. Se nel capoluogo lombardo non si facesse in tempo per ottobre, l’apertura avverrà sicuramente nel mese di novembre. I 32 capoluoghi fanno parte di una lista di oltre 500 uffici presso comuni sopra i 15 mila abitanti ai quali verrà esteso il servizio. Entro la fine di ottobre è previsto quindi che siano abilitati a rilasciare i passaporti complessivamente altri 2.300 uffici, che si aggiungono ai circa 300 già operativi. Tra questi ci sono 212 comuni del progetto Polis ai quali si sommano 81 uffici presenti nelle città di Bologna, Verona, Perugia e Cagliari. Questa settimana sono partiti, poi, i 12 uffici della Capitale, dove un’estensione del servizio ad altri uffici sarà effettuata a fine settembre.

L’operazione è piuttosto complessa e richiede uno sforzo per il gruppo dei recapiti non indifferente. Per estendere il servizio in altri 2 mila uffici dovranno essere distribuite smart card, strumenti “finger print” per prendere l’impronta digitale e si dovranno formare 5-6 mila dipendenti. Ad oggi sono stati rilasciati 5 mila passaporti attraverso i circa 300 uffici già abilitati. Per accedere al servizio è necessario registrarsi sul sito, indicare il comune di interesse e scegliere il giorno e l’orario in cui ci si vuole recare all’ufficio postale per fare la richiesta. L’appuntamento viene dato entro una settimana; dopodichè, una volta fatta la richiesta, decorrono i 15 giorni di tempo per la predisposizione del documento. La consegna avviene nel giro di due giorni, se viene richiesta la spedizione a casa (soluzione preferita sinora da oltre il 60 per cento dei richiedenti).

Altra novità in arrivo è l’estensione negli uffici Polis del rilascio dei certificati anagrafici: oggi è possibile richiederli in 600 uffici, entro la fine dell’anno saranno rilasciati in tutti i 6.900 uffici che fanno parte del progetto.