Scuola, legge di bilancio. Cisal: «Servono 2,5 miliardi in più»

il nodo

ROMA «Almeno 2 miliardi e mezzo in più alla scuola, migliorare reclutamento e formazione dei docenti e del personale Ata, più cattedre e posti di lavoro nelle scuole autonome, investire nella carriera professionale, rinnovare il contratto già scaduto a fine 2021, assumere tutti gli idonei dei concorsi». Sono le richieste principali presentate da Cisal e Anief, attraverso un documento, durante un confronto tenuto a Palazzo Chigi con le parti sociali sulle manovre correttive in vista del disegno di Legge di Bilancio 2025. “Quello da noi prodotto – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è un documento ricco di contenuti migliorativi per il bene delle nostre scuole: introdurre il doppio canale di reclutamento, potenziare gli organici, allargare i diritti dei precari, valorizzare il personale già di ruolo, incrementare le risorse anche per il rinnovo del Ccnl 2022-24, immettere in ruolo personale risultato idoneo al termine delle procedure concorsuali, rappresentano dei tasselli centrali per il rilancio dell’istruzione pubblica italiana».

