Elettra Lamborghini nel mirino della Guardia di finanza

la verifica fiscale

ROMA La cantante e influencer bolognese, Elettra Lamborghini, con milioni di follower sui social, finisce nella rete dei controlli della guardia di finanza che, di concerto con l’Agenzia delle entrate, conduce da mesi una serie di accertamenti mirati, iniziati già con Gianluca Vacchi, sui profitti dei digital content creator e degli influencer. Le Fiamme gialle di Bologna hanno terminato una verifica fiscale sulla ditta individuale intestata ad Elettra Lamborghini, con sede ad Argelato (Bologna) e, a quanto si apprende, le hanno contestato una cifra superiore al milione di euro. Dopo questa soglia, scatta la denuncia che è stata presentata in Procura nei confronti della cantante per il reato tributario di dichiarazione infedele. Per la precisione, la cantante avrebbe omesso di dichiarare una cifra di quasi 1,1 milioni di euro, negli anni 2021 e 2022, proventi della sua attività di influencer. La verifica fiscale era in corso da tempo, ma ora l’Agenzia delle entrate ha categorizzato i redditi percepiti, che non sono da lavoro autonomo ma di provenienza ‘altra’ e collegata alla sua attività di influence.

