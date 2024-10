Gratteri: «La ‘ndrangheta a San Siro non è una novità»

l’inchiesta

NAPOLI “Le infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle tifoserie milanesi non sono una novità: alcuni anni va inviai delle intercettazioni alla Procura di Milano che già lo provavano. Gli arresti di ieri sono solo una conferma di quello che ho ascoltato quando lavoravo in Calabria”. Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri a margine della conferenza stampa indetta a Napoli per illustrare la vasta operazione antidroga dei carabinieri, coordinata dalla Dda (procuratore Sergio Ferrigno) che ha portato all’arresto di 50 persone (49 in carcere e una ai domiciliari). (ANSA)

