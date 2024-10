Il regista Francesco Costabile presenta “Familia” nella sua Cosenza

settima arte

COSENZA Lunedì 7 ottobre, alle ore 20.00, al Cinema Citrigno di Cosenza, è in programma una proiezione speciale di“Familia”, il nuovo film diretto da Francesco Costabile (qui nell’intervista al Corriere della Calabria), presentato alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia. Saranno presenti in sala il regista e l’attore Francesco Di Leva.

La pellicola è tratta dal romanzo “Non sarà sempre così” di Luigi Celeste, una storia di cronaca realmente accaduta nel 2008 che l’autore scrisse quando si trovava in carcere. L’obiettivo del regista cosentino era quello di “raccontare la violenza, soprattutto quella psicologica; mostrarne le ferite profonde che segnano l’infanzia, per sempre”. Costabile è pienamente riuscito nel suo intento e il film di forte impatto sociale, distribuito da Medusa Film ed uscito nelle sale il 2 ottobre, ha già colpito il suo pubblico.

Familia racconta la storia di Luigi Celeste (interpretato da Francesco Gheghi), un ventenne che vive con sua madre Licia (Barbara Ronchi) e suo fratello Alessandro (Marco Cicalese), i tre sono uniti da un legame profondo. Sono quasi dieci anni che nessuno di loro vede Franco (interpretato da Francesco Di Leva), compagno e padre, che ha reso l’infanzia dei due ragazzi e la giovinezza di Licia un ricordo fatto di paura e prevaricazione. Luigi vive la strada e, alla ricerca di un senso di appartenenza e di identità, si unisce a un gruppo di estrema destra dove respira ancora rabbia e sopraffazione. Un giorno Franco torna, rivuole i suoi figli, rivuole la sua famiglia, ma è un uomo che avvelena tutto ciò che tocca e rende chi ama prigioniero della sua ombra. Quella di Luigi e della sua famiglia è una storia che arriva al fondo dell’abisso per compiere un percorso di rinascita, costi quel che costi.

La serata evento è organizzata da Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria e amministratore della CGC Sale cinematografiche. Al termine della proiezione si terrà un dibattito sulla pellicola, moderato dalla giornalista Barbara Marchio, insieme a Francesco Costabile e Francesco Di Leva. Sarà presente anche il direttore della distribuzione di Medusa Film, Paolo Orlando.

Sul sito www.cosenzacinema.it sono aperte le prenotazioni per la proiezione di lunedì 7 ottobre. Partner della serata “Gruppo Chiappetta Partner Automotive” e “Scintille”.

