Uomo colto da malore mentre raccoglieva funghi nel Cosentino, interviene il soccorso alpino

DOMANICO Allertamento nel pomeriggio di oggi, da parte della Centrale Operativa del 118, per il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS. Un 65enne di Cosenza, A. V. le sue iniziali, è stato colto da malore in un’area impervia, nel comune di Domanico (CS), mentre era alla ricerca di funghi in compagnia di un amico. Ad intervenire sono stati i tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello congiuntamente ai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della Stazione di Cosenza. Raggiunto prontamente il fungaiolo, si è provveduto ad una prima valutazione sanitaria. L’uomo è stato trovato in buone condizioni, seppur provato. I tecnici del Soccorso Alpino e del SAGF hanno accompagnato il fungaiolo su strada, e consegnato ai sanitari del 118 per i controlli del caso.